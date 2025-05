Stemma monocromatico sulla maglia del Milan: non una novità. È già successo in diverse occasioni dal 2021

La maglia Home del Milan per la stagione 2025/26 rappresenta un equilibrio tra tradizione e innovazione, fedele alle iconiche strisce rossonere che da oltre 125 anni raccontano l’identità del Club nel mondo. Quest’anno, per la prima volta dopo molto tempo, la maglia vede anche il ritorno del Diavoletto, simbolo storico profondamente legato alla cultura milanista, già reintrodotto recentemente sul colletto interno della maglia del 125° Anniversario e su diversi prodotti ufficiali.

Lo stemma monocromatico, diventato una consuetudine nel calcio moderno, è stato introdotto gradualmente anche dal Club nel corso degli ultimi anni, sulla maglia Away (2023/24 e 2024/25), sul Third kit (2021/22, 2023/24, 2024/25) e su tutti i Fourth kit dal 2021 ad oggi. La scelta stilistica è stata fatta affinché lo stemma risaltasse ancora di più sulle tradizionali strisce rossonere.

LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA CROMATICA

Coniata dal fondatore Herbert Kilpin nel 1899, la sua visione per il Club era quella di una "squadra di diavoli": "I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari". Il simbolo del diavolo è da allora diventato un elemento distintivo del Club, riconosciuto dai tifosi di tutto il mondo. Il sogno di Kilpin ha così preso vita, gettando le basi per una storia che dura da oltre 125 anni. Nel nuovo Home kit per la stagione 2025/26, le classiche strisce verticali rossonere sono arricchite da fiamme che le attraversano e da uno stemma rosso fuoco, offrendo un'interpretazione moderna delle radici storiche del Club e dando vita a un kit infernale per giocatori e tifosi.

I COMMENTI DEI CREATORI

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: "La nuova maglia Home riflette l'heritage del Club attraverso un design che valorizza la nostra tradizione, introducendo al contempo sottili elementi di innovazione. Si ispira alla storia dei nostri colori e dei nostri simboli, proseguendo il percorso stilistico sviluppato con PUMA nelle ultime stagioni. Il risultato è una maglia che unisce tradizione e innovazione in modo coerente, restando comunque fedele alle nostre radici".

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, ha dichiarato: "Il design di questa stagione trae ispirazione dal passato ma tiene ben presente il tifoso moderno. Siamo entusiasti di presentare un kit così in sintonia con la visione originale e i principi fondamentali di AC Milan, una visione che ha trovato eco in milioni di persone in tutto il mondo. Questa maglia ricorderà a tutti la paura che questa squadra può incutere agli avversari e garantirà che i rossoneri portino calore anche fuori dal campo".

La maglia è disponibile sia in versione Authentic che Replica. La maglia Authentic, indossata dai giocatori, è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, progettato per ridurre il peso e l'attrito, garantendo performance di alto livello. La maglia Replica offre lo stesso design sorprendente con una vestibilità più rilassata, perfetta sia per le partite che per l'uso quotidiano. Entrambe le versioni incorporano la tecnologia dryCELL di PUMA per la massima traspirazione e per garantire il massimo comfort ai tifosi e ai giocatori.

Riflettendo l'impegno di PUMA per la sostenibilità, le maglie Replica sono realizzate con l'iniziativa RE:FIBRE, che utilizza scarti tessili riciclati per creare nuovi materiali senza compromettere la qualità. Contenendo almeno il 95% di scarti tessili riciclati e altri materiali in poliestere usati, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un processo di produzione più circolare e sostenibile per le maglie da calcio.