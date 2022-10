Storgato sulla Lazio: "Per lo scudetto credo che Napoli, Milan e Inter abbiano qualcosa in più"

MilanNews.it

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Storgato, ex calciatore di Juve e Lazio tra le altre. Queste le sue parole sulla squadra di Sarri e sulla corsa scudetto: "Credo che Sarri stia facendo un gran lavoro su una squadra consolidata dall'anno scorso che ha assimilato la sua voglia di fare di calcio e ha giocatori importanti. Ha messo in difficoltà l'Atalanta che fa della corsa e dell'aggressività le sue armi. La Lazio gioca bene e può essere pericolosa, bisogna vedere se sarà continua visto che con Sarri giocano sempre gli stessi, ma quest'anno il campionato è anomalo e potrebbe essere un aspetto a suo vantaggio. Per lo scudetto credo che Napoli, Milan e Inter abbiano qualcosa in più ma può essere una sorpresa ammesso che si possa definire così".