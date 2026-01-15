Striscia positiva del Milan a Como: ecco da quanto tempo non vincono i padroni di casa
Stasera il Milan fa visita al Como. Il club rossonero ha evitato la sconfitta in 11 delle 13 trasferte contro il club lariano in Serie A, vincendo le due più recenti (6 vittorie e 5 pareggi); l'ultimo successo dei lariani al Sinigaglia contro i rossoneri nel torneo risale al 21 marzo 1982 (2-0).
COMO-MILAN, LA PROBABILE FORMAZIONE
16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 5 De Winter
56 Saelemaekers 19 Fofana 19 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
18 Nkunku 10 Leao
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupinan, 4 Ricci, 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida
Assistenti: Lo Cicero - Yoshikawa
IV Uomo: Pairetto
VAR: Doveri
AVAR: Di Paolo
DOVE VEDERE COMO-MILAN
Data: giovedì 15 gennaio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it
