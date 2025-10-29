Striscione orribile appeso al Colosseo contro Nicola Zalewski
(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Che fossi uno spione lo sapevamo già... Zalewski, tradire un amico si chiama infamità". È lo striscione comparso al Colosseo nella notte nonostante oggi l'esterno non sia più un calciatore della Roma, ma dell'Atalanta. Gli ultras, infatti, questa volta non c'entrano niente e nemmeno il calcio.
Dietro lo striscione ci sarebbe vicende sentimentali. Nel suo periodo nella Capitale il giocatore è stato fidanzato con Nicol Luzardi, ragazza poi lasciata per l'influencer Emily Pallini, ex fidanzata del rapper e producer Ludwig, il quale era uno dei migliori amici del calciatore. Da qui lo striscione appeso al Colosseo nonostante non sia chiaro ancora da chi sia stato affisso. (ANSA).
