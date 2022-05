Stroppa: "Monza in A e Scudetto al Milan? Ce lo auguriamo tutti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Noi in A e Scudetto al Milan? Si ce lo auguriamo tutti visti i nostri trascorsi". Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa si allinea con il presidente Silvio Berlusconi in vista di questo finale di stagione che vede i biancorossi in lotta per la promozione e i rossoneri a un passo dal titolo. Anche Stroppa del resto è un ex milanista visto che lì è cresciuto giocandoci dal 1989 al 1991 e poi nella stagione 1994/95 per poi iniziare dalle giovanili rossonere il suo percorso da allenatore.