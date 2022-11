Stylsvig: "Il Milan, da società di calcio, si sta evolvendo verso una entertainment company"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, si è così espresso alla rivista Business People (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul rapporto con i tifosi: "Monitoriamo costantemente il nostro pubblico e il sentiment dei tifosi, e reagiamo attraverso il nostro team di social media manager, cavalcando le tendenze e adattando il nostro tone of voice. Differenziamo i contenuti sui diversi canali, a seconda del pubblico e dell'area geografica, assicurando un approccio individuale a ognuno dei nostri segmenti di riferimento. La tendenza è fornire esperienze personalizzate; un trend destinato a svilupparsi ulteriormente e per questo noi professionisti del marketing dobbiamo impegnarci costantemente in questa direzione per offrire le migliori esperienze digitali a tutti i consumatori Da società di calcio, il Milan sta evolvendo sempre più verso una entertainment company".

Ticketing, acquisto nei negozi e portali di e-commerce, pagine social e applicazioni dedicate... Ci sono altre fonti o partner a cui vi affidate per conoscere meglio i vostri 500 milioni di sostenitori nel mondo?

"Si, il club sta percorrendo varie strade per conoscere meglio i suoi tifosi. Ad esempio, AC Milan ha investito fortemente nell'infrastruttura digitale, che ci consente di avere una panoramica completa sui nostri tifosi, al fine di prendere le migliori decisioni sul piano commerciale. La nostra strategia è convertire un numero sempre maggiore di fan anonimi in utenti di Crm e fornire loro (online e offline, in Italia e all'estero) un'esperienza unica, traendone allo stesso tempo benefici commerciali per il Club".