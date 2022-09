Stylsvig sul cambio di proprietà: "Con RedBird stesso approccio di Elliott. Vogliamo crescere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esperto di business sportivo, Joe Pompliano, sul proprio canale YouTube, ha intervistato Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer del Milan, il quale si è così espresso sui cambi di proprietà: "È un processo stimolante, ma anche di apprendimento. Il modo in cui ho iniziato questo viaggio con Elliott quasi quattro anni fa era concentrarsi sui costi e sulla crescita delle entrate. E non è sempre facile crescere quando non ti è permesso di investire. E non sai quante volte ho partecipato alle riunioni con il board in cui ho cercato di dire che per fare soldi servono soldi. Parli però ad un fondo di investimenti che ha il suo modo di vedere e fare le cose (sorride, ndr). Quindi penso che abbiamo imparato molto, siamo stati molto fortunati ad aver ricevuto il supporto dal consiglio di amministrazione e dalla precedente proprietà per crescere. Ora siamo proprio all'interno di uno di quegli investimenti (gli Studios, ndr). Quello che abbiamo fatto è stato cambiare rotta nel modo giusto, sia fuori che dentro il campo: parliamo di un brand che è stato in declino per un decennio, in campo e fuori dal campo. I ricavi nel 2003 erano allo stesso livello del Real Madrid, ma nei successivi 15 anni siamo rimasti indietro. La fase successiva con RedBird, sarà quella di crescere: dobbiamo investire in più progetti, ma avremo lo stesso approccio avuto con Elliott".