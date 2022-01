Supercoppa Femminile, domani si parte con le semifinali. Le parole degli allenatori alla vigilia

Nella giornata di domani andranno in scena le due semifinali della Supercoppa Italiana Femminile. Alle 14:30 scenderanno in campo al Francioni di Latina la Roma, detentrice della Coppa Italia, contro il Milan, mentre alle 17:30 sarà la volta della Juventus campione d’Italia contro il Sassuolo allo Stirpe di Frosinone. Le due vincitrici si affronteranno poi l’otto gennaio, ancora allo Stirpe, per la finale in programma alle ore 14:30. Nella giornata di ieri hanno parlato, come riporta il sito della FIGC, della competizione i quattro tecnici che saranno protagonisti delle sfide.

“La Supercoppa è una competizione alla quale teniamo molto - ha dichiarato il tecnico della Roma Alessandro Spugna - le due squadre sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, è per questo che non bisogna pensare al passato e al fatto di aver vinto un trofeo contro il Milan pochi mesi fa, ma dobbiamo continuare a lavorare vivendo nel presente. Abbiamo deciso di ritrovarci dopo le vacanze con qualche giorno di anticipo per preparare questo impegno nel migliore dei modi”. “Le sfide con la Roma hanno sempre fatto vedere il bel calcio, sono stati incontri di alto livello, pieni di emozioni – gli fa eco l’allenatore rossonero Maurizio Ganz - siamo ansiosi di scendere in campo per dimostrare il valore del gruppo e delle mie guerriere. Sono certo che daranno il massimo e anche di più perché in palio c’è qualcosa di molto importante”.

Il tecnico della Juventus Joe Montemurro ha invece parlato così della sua prima volta in Supercoppa Italiana dove la squadra bianconera arriva da detentrice e con un record di 51 gare senza sconfitte in Serie A: “Partecipiamo a tutte le competizioni per cercare di portare a casa il risultato, dunque il nostro obiettivo è quello di tornare a casa con il trofeo, alle ragazze chiedo sempre questo, di dare il massimo perché la voglia di vincere fa parte di questa società”. Pronto però a dargli battaglia è Gianpiero Piovani che sogna un grande sgambetto alle favorite: “Le ragazze in questi anni hanno fatto un percorso di crescita importante e tutti insieme ci meritiamo questa grande opportunità, abbiamo grande voglia di fare bene, ma siamo anche consapevoli che davanti a noi abbiamo una corazzata che ad oggi sembra un rullo compressore. Dal canto nostro non abbiamo niente da perdere e giocheremo per provare a vincere con tutte le nostre forze”.