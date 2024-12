Supercoppa Italiana, per Juventus-Milan biglietti da 23 a 101 euro

Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso noti i dettagli relativi ai biglietti per la prossima EA Sports FC Supercup 2025, la prossima edizione della Supercoppa italiana, in programma dal 2 al 6 gennaio in Arabia Saudita, a Riyadh.

Sela Sport, partner per l’organizzazione dell’evento, si avvarrà della collaborazione dell’Autorità del Turismo Saudita per la vendita dei tagliandi di tutte e tre le partite. I biglietti per i tifosi sono in vendita sul sitohttps://webook.com/en/ea-sports-fc-supercup. Per poter entrare in Arabia Saudita ogni tifoso dovrà procedere in autonomia con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul sito https://visa.visitsaudi.com/.

Tutte le gare si disputeranno presso l’Al-Awwal Park Stadium, lo stesso impianto della scorsa edizione. Inter-Atalanta la prima, il 2 gennaio: sostenitori dell’Inter sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori dell’Atalanta sarà destinata la curva di destra (settori K e J). Il 3 si giocherà l'altra semifinale, Juventus-Milan: ai sostenitori della Juventus sarà destinata la curva di sinistra (settori C e D), mentre ai sostenitori del Milan sarà destinata la curva di destra (settori K e J).

Per quanto riguarda i costi, nel caso delle semifinali si va dai 23 euro per la categoria più popolare, ai 101 euro per i più onerosi. Nel caso della finale, i prezzi saliranno leggermente, da 28 euro a 152.