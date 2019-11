Suso convinto: "Non sono partito bene ma tornerò sicuramente al mio livello"

Suso, intervistato da Sky Sport, ha parlato delle sue ambizioni, consapevole che l'inizio di stagione non è stato buono: "La gente chiede sempre di più ai giocatori forti e io sono d'accordo con quello. Penso che quest'anno devo fare molto meglio. La responsabilità è normale che ci sia per i giocatori importanti. Non sono partito bene quest'anno. Non so quando, se dopo una, due o tre partite, ma torno sicuro al mio livello".