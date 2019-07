Questi sono i giorni in cui Giampaolo comincia a disegnare la sua squadra in base alle inclinazioni individuali mostrate in allenamento dai giocatori. Come riporta La Gazzetta dello Sport, mercato permettendo, tutte le piccole grandi rivoluzioni che il tecnico ha in mente (Suso trequartista, Calhanoglu play, André Silva seconda punta) potranno iniziare a prendere forma.