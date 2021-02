Svelato a San Siro il murale: "Milan on fire"

Cresce l'attesa per il Derby e, a meno di ventiquattro ore dal match, AC Milan presenta "MILAN ON FIRE", il murale di oltre 13 x 3 metri che da oggi colorerà gli spazi adiacenti al gate 14 dello stadio di San Siro, infiammando ulteriormente la passione dei rossoneri nel mondo.

"MILAN ON FIRE" è il culmine di una serie di iniziative ideate dal Club per mantenere il legame emotivo con tutti i tifosi rossoneri, che purtroppo non potranno essere a San Siro per sostenere la squadra.

Prevista per domenica 21, dalle ore 10.00, la maratona Derby sul canale ufficiale Twitch del Club, con tanti ospiti d'eccezione come gli ex giocatori Christian Abbiati e Clarence Seedorf, l'artista Ernia e il player della squadra di eSports del Club Diego Campagnani;

Sui social media AC Milan, da diversi giorni si susseguono invece contenuti esclusivi dedicati al Derby, come i migliori highlights, i quiz di avvicinamento che mettono alla prova la passione e la memoria dei tifosi, insieme ai numerosi messaggi delle leggende rossonere come Kaká, Daniele Massaro, Franco Baresi, Serginho, Ibrahim Ba, Thomas Helveg e tanti amici rossoneri tra cui Rkomi, Dani Faiv, Axos, Andrea Montovoli, Alvin;

Anche dall'APP AC Milan vi sarà la possibilità di vivere il Derby attraverso approfondimenti dedicati, come il podcast "Milan Inter cult" a cura del giornalista Mauro Suma con alcuni dei momenti recenti più iconici della stracittadina;

Grande successo, infine, per "Derby Together", l’innovativa iniziativa con cui il Club ha chiamato a raccolta tutti i sostenitori, dando la possibilità di acquistare biglietti virtuali personalizzati collegati a molti premi ed esperienze, il cui ricavato andrà alle fasce più fragili colpite dal Covid attraverso Fondazione Milan. A oggi sono stati acquistati quasi 25 mila biglietti - ancora disponibili fino a domani sul sito Derby Together - testimonianza concreta della fedeltà, della passione e della generosità dei tifosi rossoneri.

Il murale "MILAN ON FIRE" è stato svelato quest'oggi attraverso un video-hero postato sui canali ufficiali AC Milan. Tra i protagonisti, anche i campioni rossoneri rappresentati da Rafael Leão, Brahim Díaz, Alexis Saelemaekers e Zlatan Ibrahimović. Ed è dalla voce di quest'ultimo che, in chiusura del video, viene sottolineato il messaggio dell'iniziativa rivolta ai tifosi: "Questo murale è dedicato a voi".

Il murale mescola la cultura della street art con i colori e gli elementi tipici del brand AC Milan. All'interno della pittura murale viene ripreso anche il pattern grafico della nuova capsule collection "Tailored for Sports", realizzata da PUMA per AC Milan, che i giocatori vestiranno nel pre-partita.

L'Artwork, posizionato a San Siro in un luogo simbolo di raccolta per i tifosi rossoneri, rappresenta idealmente tutti gli oltre 500 milioni di supporter milanisti e li unisce in un unico abbraccio, espressione concreta del claim portante del posizionamento del brand "From Milan to Many". Un messaggio di forza e di coraggio, in un periodo difficile che rimarrà indelebile nella memoria collettiva, in cui il Milan e i suoi tifosi sono riusciti a restare vicini nonostante la distanza.