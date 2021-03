Zlatan Ibrahimovic ritorna in nazionale e lo fa come al solito in grande stile. L'attaccante rossonero è rimasto in campo per 84 minuti, prima di essere sostituito per Lustig, nella sfida contro la Georgia, valida per le Qualificazioni ai Mondiali 2022, ed ha offerto l'assist, stop di petto e cross al volo in area, per il gol decisivo di Claesson al minuto 35 del primo tempo.