Svizzera-Italia, presenti 15mila tifosi azzurri a Basilea

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i tifosi dell’Italia presenti ieri sera a Basilea per assistere al match contro la Svizzera erano 15.000. Una presenza massiccia favorita dalla presenza di tanti connazionali provenienti soprattutto dal Canton Ticino e dal Cantone dei Grigioni. La squadra di Roberto Mancini ha il sostegno del pubblico dopo aver fatto grandi cose in estate.