Tante squadre su Reijnders. Ma lui ha scelto di rinnovare per restare al Milan

vedi letture

Su Tijjani Reijnders ci sono sempre state tante squadre, ma l'olandese ha sempre preferito il Milan. È stato così due anni fa, quando ha rifiutato il Barcellona per trasferirsi in rossonero. Ed è stato così anche ora, quando, pur con l'interesse di Manchester City e Barcellona, ha firmato il rinnovo con il Milan: “Sì, volevo rimanere. Per questo ho firmato. È come se fosse la mia seconda casa. Sono felice”.