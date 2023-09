Tanti auguri a Frank Rijkaard! Il messaggio del Milan

Non solo Giroud, oggi compie gli anni una leggenda rossonera. A spegnere 61 candeline è Frank Rijkaard, membro storico del Milan degli olandesi insieme a Van Basten e Gullit. Cinque stagioni in rossonero in cui ha vinto tutto: 2 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 2 Supercoppe Europee, 1 Supercoppa Italiana. In totale ha collezionato 201 presenze andando a segno 26 volte. Questo il messaggio di auguri che gli ha riservato il club rossonero: "Cinque stagioni piene di trofei con noi! Tanti auguri, Frank!"