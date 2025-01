Tanti auguri a Hugo Cuenca che compie oggi 20 anni!

vedi letture

Oggi a Milanello si è sicuramente festeggiato. Nella giornata odierna infatti l'esterno offensivo paraguaiano Hugo Cuenca, in forza a Milan Futuro, festeggia il suo ventesimo compleanno. Un grande traguardo per il giovane classe 2005 che sta vivendo in Serie C la sua prima stagione da professionista, alla terza da giocatore tesserato per il Diavolo. In quest'anno ha giocato 11 partite ma è fuori da fine ottobre per una brutta lesione muscolare al polpaccio.

Con l'augurio di rivederlo presto in campo, anche la redazione di MilanNews.it si unisce agli auguri dell'account ufficiale di Milan Futuro: "Festeggiando il tuo primo compleanno da professionista!"