Tanti auguri a Ismael Bennacer! Il messaggio del Milan

Ismael Bennacer festeggia oggi il compleanno! Per l'algerino sono 26 le candeline da spegnere in una giornata che sarà di festa non solo per questo motivo ma anche per il probabile ritorno tra i convocati di Stefano Pioli. Il centrocampista si allena ormai da due settimane con la squadra e la riabilitazione è andata bene: domani sera sarà in panchina per la gara contro il Frosinone. Un regalo speciale e meritato dopo un anno per lui molto complicato.

Il Milan gli ha dedicato un messaggio su profili social, facendo proprio riferimento al momento in cui il numero 4 rossonero tornerà a calcare il prato verde di un campo di calcio. Questo ciò che ha scritto il club su X: "Il miglior regalo sarà riaverti di nuovo in campo: tanti e grandi auguri di buon compleanno, Isma!"