Tanti auguri a Ivan Strinic!

Quella che si è appena aperta vuole e deve essere davvero una nuova stagione per Strinic. A più di un anno di distanza dal suo arrivo in rossonero, dopo un Mondiale da protagonista, Ivan aspetta ancora di esordire ufficialmente con la nostra maglia. Per lui il 2018/19 è stato difficile ma importante: ha superato un problema cardiaco, tornando ad allenarsi in gruppo e in panchina al fianco dei compagni. Oggi, 17 luglio 2019, il terzino sinistro croato compie 32 anni. Conosce l'ambiente e la squadra, ora non rimane che scendere in campo per portare qualità ed esperienza sulla fascia sinistra e aprire finalmente il capitolo Milan. Ti aspettiamo Ivan, e tanti auguri!