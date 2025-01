Tanti auguri a Lorenzo Torriani che oggi compie 20 anni

Ultimo giorno del primo mese dell'anno, e nuovo compleanno in casa rossonera. È il momento di festeggiare uno degli elementi più giovani della rosa di Mister Conceição, promosso in Prima Squadra all'inizio di questa stagione. Lorenzo Torriani, che oggi compie 20 anni, è diventato il nostro terzo portiere dopo avere ben impressionato nel corso della scorsa Tournée negli Stati Uniti: in questa stagione si è già tolto la soddisfazione di esordire in Champions League e in Coppa Italia. Una vita in rossonero, un grande avvenire davanti per un ragazzo di talento e di grande prospettiva. L'auspicio viene da sé: tanti auguri Lorenzo!