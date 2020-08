Tanti auguri a Mateo Musacchio!

La necessità di recuperare al meglio, la volontà di tornare più forte di prima per giocarsi le sue carte e dare il massimo, come ha sempre fatto da quando indossa i colori rossoneri. Dopo un'annata complicata, condizionata soprattutto dall'operazione in artroscopia alla caviglia sinistra che lo ha costretto a saltare buona parte della seconda metà di stagione, Musacchio punta a scrivere un 2020/21 diverso, con l'obiettivo di ritrovare condizione, fiducia e campo. Nel frattempo, oggi, 26 agosto, il difensore argentino festeggia i 30 anni. Un traguardo importante, sia a livello umano che calcistico: tanti auguri Mateo!