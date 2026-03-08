Tanti auguri a Pietro Terracciano che festeggia il compleanno nel giorno del Derby!

Per Pietro Terracciano, secondo portiere rossonero arrivato in estate dalla Fiorentina per ricoprire il ruolo lasciato libero da Sportiello, questa sera si tratterà del secondo Derby di Milano: nel primo non aveva giocato e neanche oggi, come è normale quando hai Maignan davanti, partirà da titolare ma sarà sicuramente un'occasione speciale, considerando che l'estremo difensore col numero 1 oggi festeggia anche il compleanno, il suo primo da quando è un giocatore milanista.

Per Pietro Terracciano oggi le candeline da spegnere sono 36: con il Diavolo ha avuto l'opportunità di giocare una partita e mezzo, contro Bologna e Udinese nel girone di andata, mantenendo in entrambe le occasioni la porta inviolata. Il Milan gli ha fatto gli auguri giocando, in inglese, proprio con la gara di questa sera: "Happy Birth-Derby-day Pietro!"