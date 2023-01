Tardelli: "Anche a me davano quei farmaci, ai miei tempi non c'era l'attenzione di adesso"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Lorenzo Marucci

Marco Tardelli, ex calciatore, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera intervenendo sul tema dei farmaci somministrati ai calciatori: "Il Micoren? E chi non l'ha preso? Quando giocavo io non c'era l'attenzione di adesso, all'epoca c'era il medico sociale: se proponeva un farmaco, il giocatore lo prendeva e giocava. Io andavo in campo anche se non ero al meglio, i tempi erano stretti e si doveva giocare. Quindi sì, è possibile che abbia abusato di qualche farmaco. Baggio non ha accusato, ha chiesto di capire. Io spero di essere fortunato, ma nessuno ha mai spiegato la relazione fra le medicine prese e la morte prematura di certi sportivi. Certo, di centenari non ne vedo".