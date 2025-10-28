Tare difende Gimenez: "Ha la fiducia di tutti, so bene di cosa si tratta. Deve stare sereno"

Nel suo intervento pre partita a DAZN, Igli Tare ha commentato il momento difficile di Santi Gimenez prima di Atalanta-Milan

Perché non si parli ancora di Gimenez nella prossima finestra di mercato cosa deve fare?

“Stare sereno, fa parte del percorso di ogni attaccante. So bene di cosa si tratta, ho giocato nello stesso ruolo. Ha la fiducia di tutti, della società, dell’allenatore ma soprattutto dei compagni e della squadra. Stasera ha una grande possibilità di dimostrare che è un grande attaccante”.

Quanti gol si aspetta da lui?

“Nella sua storia ha sempre segnato, ovunque ha giocato è sempre andato in doppia cifra. Perciò è un momento no suo ma allo stesso momento fa un grande lavoro per la squadra in campo e per questo viene premiato dall’allenatore che gli dà fiducia”.