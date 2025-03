Tare respira già aria di Milan: nella sua Top 11 dei giovani italiani presenti quattro milanisti

vedi letture

Tra i nomi in aria di approdare al Milan in estate per ricoprire il ruolo di direttore sportivo del Diavolo c'è in pole position Igli Tare, ai box dopo aver lavorato tanti anni a fianco di Lotito nella Lazio e considerato ad oggi in vantaggio rispetto all'altro grande concorrente per il posto, Paratici. C'è per di più una curiosità che riguarda proprio Tare e alcune sue convinzioni calcistiche.

Ospite di DAZN nel novembre del 2024, per esempio, il direttore albanese ha in qualche modo rivelato i suoi gusti a proposito dei giovani talenti italiani, indicando la sua Top 11 ideale. Nella quale, forse per qualcuno potrà non essere nemmeno troppo sorprendente, regna il Milan, la squadra più presente grazie ai 4 calciatori citati da Tare, da Bartesaghi in difesa passando per il centrocampista Zeroli, di proprietà del Milan per quanto da gennaio sia in prestito al Monza, per concludere con le gemme dell'attacco Camarda e Liberali, attualmente alle prese con una spola continua tra prima squadra e Under 23.

LE STELLE ITALIANE DEL FUTURO SECONDO TARE

(4-3-3): Martinelli (Fiorentina); Savona (Juventus), Comuzzo (Fiorentina), Leoni (Parma), Bartesaghi (Milan); Prati (Cagliari), Zeroli (Monza via Milan), Pisilli (Roma); Liberali (Milan), Camarda (Milan), Fazzini (Empoli).

LA CLASSIFICA DI SERIE A

1. Inter 58 punti (27)

2. Napoli 57 (27)

3. Atalanta 55 (27)

4. Juventus 52 (27)

5. Lazio 50 (27)

6. Bologna 47 (27)

7. Fiorentina 45 (27)

8. Roma 43 (27)

9. Milan 41 (27)

10. Udinese 39 (27)

11. Torino 34 (27)

12. Genoa 31 (27)

13. Como 28 (27)

14. Verona 26 (27)

15. Cagliari 25 (27)

16. Lecce 25 (27)

17. Parma 23 (27)

18. Empoli 22 (27)

19. Venezia 18 (27)

20. Monza 14 (27)