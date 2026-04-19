Tare sul suo futuro: "Non ci penso. Dobbiamo prima arrivare all'obiettivo e poi sedersi insieme a Furlani e Ibra"

Tare sul suo futuro: "Non ci penso. Dobbiamo prima arrivare all'obiettivo e poi sedersi insieme a Furlani e Ibra"MilanNews.it
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Oggi alle 15:36News
di Lorenzo De Angelis

Nel pre partita di Hellas Verona-Milan, sfida valida pr la 33esima giornata di Serie A Enilive, il direttore sportivo rossonero Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro gli scaligeri e non solo, visto che si è toccato anche uno il tema legato al suo futuro: 

“Lo dico con grande sincerità. Non penso al mio futuro. Quando mancano i risultati, tutto viene messo in discussione. Noi dobbiamo arrivare all’obiettivo e poi sedersi insieme a Furlani e Ibra per fare un progetto vincente per il futuro”