Tomori: "A questo punto della stagione la cosa importante è fare punti"
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Fikayo Tomori ha parlato a DAZN al termine di Verona-Milan. Le parole del difensore inglese:
Ha ragione Rabiot quando dice che potevate fare di più?
“Sì, lo sappiamo. Ma a questo punto della stagione la cosa importante è fare punti. Ora dobbiamo recuperare, possiamo fare meglio contro la Juve. Siamo contenti per i tre punti e cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo”.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
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Milan 66
Napoli 66
Juventus 60
Como 58
Roma 58
Atalanta 54
Bologna 48
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Sassuolo 45
Udinese 43
Torino 40
Parma 39
Genoa 36
Fiorentina 35
Cagliari 33
Cremonese 28
Lecce 27
Verona 18
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