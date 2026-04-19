Tomori: "A questo punto della stagione la cosa importante è fare punti"

Tomori: "A questo punto della stagione la cosa importante è fare punti"MilanNews.it
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Oggi alle 17:24News
di Manuel Del Vecchio

Fikayo Tomori ha parlato a DAZN al termine di Verona-Milan. Le parole del difensore inglese:

Ha ragione Rabiot quando dice che potevate fare di più?

“Sì, lo sappiamo. Ma a questo punto della stagione la cosa importante è fare punti. Ora dobbiamo recuperare, possiamo fare meglio contro la Juve. Siamo contenti per i tre punti e cerchiamo di raggiungere il nostro obiettivo”.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 78
Milan 66
Napoli 66
Juventus 60
Como 58
Roma 58
Atalanta 54
Bologna 48
Lazio 47
Sassuolo 45
Udinese 43
Torino 40
Parma 39
Genoa 36
Fiorentina 35
Cagliari 33
Cremonese 28
Lecce 27
Verona 18
Pisa 18