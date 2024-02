Taremi-Inter, tutto rinviato. Visite mediche posticipate, cancellato il volo da Porto

Sono state rinviate le visite mediche (già prenotate al CONI per la giornata odierna) di Mehdi Taremi con la sua nuova squadra, l'Inter: cancellato il volo da Porto, probabilmente per evitare clamore mediatico. I test medici verranno riorganizzati prossimamente e l'affare non è assolutamente in dubbio: semplicemente i nerazzurri, in piena stagione agonistica, hanno preferito non porre eccessivamente l'accento su una trattativa che coinvolge un calciatore reduce dalla Coppa d'Asia e che si è rimesso a disposizione del Porto per concludere al meglio la stagione 2023/24.

Accordo da due anni più uno, a tre milioni di euro

Il calciatore iraniano andrà a firmare un contratto biennale con opzione per un terzo anno a favore del club nerazzurro, andando a percepire circa tre milioni di euro nella sua nuova avventura in Italia.