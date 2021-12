Tassotti: "Non penso al passato, ma l'emozione sarà inevitabile contro il Milan"

Mauro Tassotti, vice allenatore del Genoa, è intervenuto a Sky Sport 24 commentando il confronto di questa sera in programma con il Milan: “Al momento non penso al passato però sarà inevitabile non pensarci. Dobbiamo pensare alla nostra classifica e alla nostra gara. È chiaro che quando scenderemo in campo e rivedremo gli ex compagni un po’ di emozione potrà esserci. I colori e la maglia del Milan non saranno mai nemici ma stasera faremo di tutto per complicargli la vita”.