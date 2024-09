Tassotti sull'out di destra: "Non so se il Milan abbia bisogno di tutta questa propensione offensiva"

Inizio di stagione travagliato per il Milan. I rossoneri hanno iniziato il ciclo di Paulo Fonseca come peggio non avrebbero potuto: nelle prime tre giornate contro Torino, Parma e Lazio il Diavolo ha ottenuto solo due punti e incassato una sconfitta con la squadra emiliana neopromossa. Sul banco degli imputati allenatori, giocatori e società. Tanta perplessità per una fase difensiva che se possibile sembra essere peggiorata anche rispetto all'anno scorso. Di questo ha parlato l'ex difensore e vice allenatore rossonero Mauro Tassotti, in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Tassotti sulla fascia destra del Milan: "In realtà non so se il Milan abbia bisogno di tutta questa propensione offensiva… C’è già Theo che attacca e normalmente si cerca di equilibrare, con un altro terzino che sia più bravo a difendere. Calabria è un giocatore importante per la squadra e se ha perso fiducia bisogna ridargliela. Serve fare gruppo come non mai".