Taveggia ricorda l'arrivo di Berlusconi all'Arena di Milano: "Una giornata meravigliosa"

Paolo Taveggia, intervenuto in diretta Facebook sul profilo di Daniele Nahum, ha parlato del suo lungo e vincente periodo al Milan. Questo l'aneddoto dell'ex dirigente rossonero sull'ormai famoso arrivo di Berlusconi all'Arena Civica di Milano in elicottero: “Ho fatto quello che mi ha chiesto il presidente Berlusconi: “Il nostro Milan non si deve presentare come le altre squadre. Devi convocare tifosi e giornalisti”. Ero sul campo sapendo che si sarebbero presentati con gli elicotteri e sapevo che avrei dovuto far partire “La cavalcata delle Valchirie”. Ai giornalisti dicevo di non sapere da dove sarebbero arrivati, mentre loro continuavano a chiedermelo e a insultarmi (ride, ndr). E alla fine sono arrivati i due elicotteri con Berlusconi, allenatore e squadra. Una giornata meravigliosa che ha creato entusiasmo e tanta invidia nei cugini nerazzurri”.