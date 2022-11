Tebas contro Agnelli, Perez e Laporta: "Non ci credo che siano così scemi..."

MilanNews.it

Dopo le dichiarazioni di Florentino Pérez, che ai taccuini di Tuttosport aveva sottolineato come i giovani amassero sempre meno il calcio "perché le partite che offriamo sono meno attraenti", arriva la replica dalle colonne del medesimo quotidiano del presidente della Liga Javier Tebas: "Per favore, qualcuno dica a quest'uomo che questa è fake news, che ripete una bugia così tanto che potrebbero finire a crederci". Il numero uno della Lega spagnola assicura che "non ci sarà mai una Superlega", soffermandosi sui club che sono rimasti nel progetto: "Se credo a Pérez, Laporta e Agnelli quando dicono di non voler distruggere i campionati nazionali? Gliel’ho detto a Nyon martedì scorso: non ci credo che siano così scemi. Anche perché se fosse davvero positivo per i campionati nazionali perché mai avrebbero agito sottobanco? Forse, però, pensano che gli scemi siamo noi...".