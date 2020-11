Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport, ha esaltato la prestazione di Zlatan Ibrahimovic contro l'Udinese: "La vince praticamente da solo con l'assist a Kessie e il gol del 2-1. Era una gara molto difficile, non so come il Milan ne sarebbe venuto a capo senza Ibra. C'è una regia quasi da allenatore in campo per Ibrahimovic, che coinvolge i suoi compagni di squadra".