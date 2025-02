Tegola Lazio: Castellanos out un mese. Salta Inter, Milan, Europa League e Bologna

vedi letture

Brutte notizie per la Lazio, che perderà Valentin 'El Taty' Castellanos per almeno un mese: l'attaccante argentino, infortunatosi nel big match col Napoli dell'ultimo turno di campionato, tornerà dopo la pausa per le Nazionali di marzo. Questo il report ufficiale dei biancocelesti dopo i controlli clinici del pomeriggio: "La S.S. Lazio comunica che il calciatore Valentin Castellanos è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero".

Tra le gare che Castellanos salterà anche quella di inizio marzo a San Siro contro il Milan, crocevia fondamentale per tutte e due le squadre in ottica posto in Champions League. DI seguito le partite che perderà l'attaccante biancoceleste:

22/02 - Venezia-Lazio

25/02 - Inter-Lazio

02/03 - Milan-Lazio

06/03 - Andata ottavi Europa League

09/03 - Lazio-Udinese

13/03 - Ritorno ottavi Europa League

16/03 - Bologna-Lazio