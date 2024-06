Tentazione Broja: un solo gol nell'ultima stagione per l'attaccante albanese

All'interno della ricerca di una nuova punta rossonera, negli ultimi giorni è nuovamente emerso il nome del centravanti albanese Armando Broja, attaccante di proprietà del Chelsea che anche in altre sessioni di mercato era stato accostato al Milan. La suggestione è stata alimentata dalla notizie del viaggio di Geoffrey Moncada a Londra negli ultimi giorni. Secondo le indiscrezioni il dirigente rossonero avrebbe incontrato anche la dirigenza del Chelsea per chiedere informazioni su Broja.

Nel caso in cui venisse confermata la trattativa, il Milan sceglierebbe di andare su Broja parallelamente a Zirkzee o comunque al profilo del numero 9 su cui investire la maggior parte del capitale. L'ultima stagione per la punta albanese non è stata memorabile. La prima parte Broja ha giocato nel Chelsea, disputando 17 partite e segnando un gol. Quindi è stato girato in prestito al Fulham a gennaio per la restante parte della stagione. I suoi numeri non sono migliorati: 8 gare senza squilli.