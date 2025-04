Terminato l'incontro tra Tare e Furlani: prossimamente in programma nuovo meeting con Cardinale

Un primo incontro conoscitivo tra l'ad del Milan, Giorgio Furlani e Igli Tare, in pole per diventare il nuovo ds del Milan, è terminato a metà pomeriggio a Roma. Come riportato già in precedenza, quello di oggi è stato un incontro importante, ma non decisivo.

Infatti, non saranno queste le ore cruciali per il futuro di Tare al Milan, ma saranno in programma prossimamente nuovi incontri tra la dirigenza rossonera e l'ex dirigente della Lazio. L'incontro odierno dovrebbe essere stato il primo di una mini corsa a tappe. Come scritto anche dal collega Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, gli incontri per arrivare a una stretta di mano non potranno essere, ragionevolmente, meno di tre. In questo primo episodio non si è parlato di contratto e, inevitabilmente, presto o tardi dovrebbe esserci un nuovo meeting con Gerry Cardinale, che Tare ha già visto a Londra a febbraio.