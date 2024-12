Terracciano: "Molta gente non sa che sento il ruolo di centrocampista come mio"

Filippo Terracciano, giocatore del Milan, è intervenuto ieri sera in conferenza stampa al termine della gara vinta dai rossoneri in casa dell'Hellas Verona. Le sue parole sul suo ruolo in campo, dopo essere stato impiegato come centrocampista al Bentegodi.

Come è andata la tua partita?

"Sono emozioni di felicità e gioia. Tornare qui per me significa questo. Molta gente non sa che io sento il ruolo di centrocampista come mio, si addice alle mie caratteristiche, mi trovo bene in questa posizione".

Questo il tabellino ufficiali di Hellas Verona-Milan 0-1, gara valevole per la diciassettesima giornata di Serie A 2024/2025:

HELLAS VERONA-MILAN 0-1

Marcatori: 11' st Reijnders (M)

LE FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz (1' st Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane (35' st Tengstedt), Duda, Kastanos (15' st Serdar), Lazovic (28' st Mosquera); Suslov; Sarr (1' st Livramento). A disp.: Perilli, Magro, Faraoni, Bradaric, Dani Silva, Magnani, Alidou, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal (43' st Tomori), Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (25' st Calabria), Reijnders, Leao (32' pt Theo Hernandez); Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Pavlovic, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Recupero: 4' 1T; 5' 2T

Ammoniti: 25' pt Emerson Royal (M), 35' pt Dawidowicz (HV)

Note: 45' +1 st espulso Sogliano, ds Verona