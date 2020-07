The Athletic - Stefano Pioli ha unito il Milan e ha reso inutile l'ingaggio di Rangnick

La notizia della conferma di Pioli è stata accolta con sorpresa, specie per i contatti delle scorse settimane che la dirigenza rossonera aveva avuto con Ragnick. Il portale americano 'The Athletic' ha fatto una disamina della situazione della vicenda. Di seguito il contenuto dell'editoriale:

"Zlatan Ibrahimovic si è allontanato dalla mixed zone allo stadio Mapei, ma la curiosità dello svedese ha avuto la meglio. Aspettandosi alcune domande sulle sue grandi giocate della partita di martedì sera contro il Sassuolo, è stato colto alla sprovvista dalla notizia che il Milan e Ralf Rangnick avevano deciso di non collaborare dopo tutte le voci dei mesi scorsi. La storia di Kicker è scoppiata mentre era sul punto di segnare due volte e nonostante il 38enne abbia recentemente scherzato sul fatto di essere "presidente, allenatore e giocatore", è stato chiaramente sorpreso dalla notizia. "E' vero (Stefano) che Pioli rimane?", ha chiesto a Marco Nosotti di Sky Italia, ancora incredulo, un Ibrahimovic lontano dalle telecamere. The Athletic capisce che l'intenzione del Milan era quella di annunciare il prolungamento di Pioli mercoledì mattina, ma l'articolo di Kicker ha forzato la mano del club e una dichiarazione è apparsa poco dopo il fischio finale della vittoria per 2-1 del Milan. L'atteso trasferimento di Rangnick in Italia è stato spesso descritto come "il peggiore segreto rivelato" del calcio. Eppure Pioli ha trovato comprensibilmente difficile contenere la gioia che provava quando finalmente è uscito quello che aveva tenuto nascosto per 24 ore. Il Milan lo aveva informato che il suo lavoro meritava un accordo più lungo lunedì sera. "Sono davvero felice", ha detto l'allenatore. "È quello che speravo e che volevo".

La scorsa settimana la dirigenza ha preso una decisione definitiva e, mentre in alcuni ambienti è stata ritratta come un'inversione di tendenza dell'ultimo minuto, il supporto della società a Pioli è maturata nel tempo. Il primo tempo del Derby della Madonnina di inizio febbraio e l'andata contro la Juventus in semifinale di Coppa Italia hanno incoraggiato la dirigenza milanese che l'ex allenatore di Lazio, Inter e Fiorentina ha fatto andare la squadra nella giusta direzione. Da quando è ripartito, è francamente difficile sostenere che non si sia guadagnato la possibilità di continuare il suo lavoro oltre questa stagione. Il Milan ha il terzo miglior record di serie A nel 2020. Imbattuto dalla ripartenza, i rossoneri hanno avuto un ruolino di marcia impressionante e ha reagito dal 2-0 bianconero fino a rimontare la Juventus per un risultato finale di 4-2. Il Milan ha avuto il quarto peggior attacco in campionato a Natale. Da allora ha segnato due o più gol in 10 partite consecutive per la prima volta dal 1964. La squadra sta volando. La linea di tendenza di StatsBomb dipinge un quadro molto chiaro dell'incremento delle prestazioni e, come ha accennato Rangnick nella sua dichiarazione, Pioli ha generato un irresistibile "slancio", rafforzando la sua candidatura a rimanere, ispirandogli buona volontà e portando a una sensazione travolgente e un ulteriore cambiamento non sarebbe stato positivo per il Milan.

The Athletic ha riferito a marzo che, sebbene i colloqui con Rangnick siano iniziati a novembre e siano poi arrivati a uno stadio avanzato che certificava che il lavoro potesse essere suo, non c'era stato alcun accordo preliminare e quindi non c'è stata alcuna clausola penale per il Milan da pagare nel caso in cui avesse rotto i termini di un contratto fittizio che non ha mai firmato. Come Pioli ha confermato martedì, l'amministratore delegato Ivan Gazidis è venuto nel suo ufficio prima della partita di Genova di marzo e gli ha detto di ignorare le speculazioni su Rangnick. Mi ha assicurato che non era stata presa una decisione e che il mio lavoro nelle settimane a venire sarebbe stato preso in considerazione". Venne a Milanello (il campo di allenamento) più spesso di quanto non avesse fatto in passato. Mi ha sempre tenuto in grande considerazione". Pioli ha colto l'occasione che gli si presentava con entrambe le mani, riuscendo a completare molte richieste per cui era stato chiamato Rangnick. Il 54enne ha reso la squadra più grande delle sue possibilità. Ha tirato fuori il meglio dagli acquisti dell'anno scorso, aggiungendovi un valore aggiunto attraverso un attento sviluppo dei talenti. Uno ad uno, i giocatori si sono espressi a favore di lui. "Siamo tutti con il Mister", ha detto Ibrahimovic. "Darò sempre il massimo per lui perché è una grande persona e un grande allenatore", ha aggiunto il portiere Gianluigi Donnarumma. "Anch'io gioco per lui", ha detto Hakan Calhanoglu, che ha spiegato di essere nel momento migliore della sua carriera. È una persona molto importante non solo per me, ma per la squadra". Siamo felici di avere un allenatore come lui".

Come supervisore della rete di club della Red Bull e di fatto direttore tecnico di ciascuno di essi, la domanda è: Rangnick avrebbe fatto un cambiamento a Salisburgo o a Lipsia nel caso in cui il titolare in carica avesse fatto un lavoro così impressionante? Soprattutto quando un potenziale nuovo allenatore avrebbe avuto poco o nemmeno il pre-campionato quest'estate per realizzare le sue idee e, in questo caso, quando i ricordi di una corsa così positiva dei risultati di un predecessore erano ancora così freschi. Le circostanze straordinarie in cui viviamo in questo momento dettano che non ci sarà quasi più tempo tra la fine di questa stagione e il prossimo inizio, facendo della stabilità e della continuità un probabile priorità della breve pausa estiva. Pochissimi tra i club di punta dovrebbero cambiare, lasciando non solo Rangnick ma anche Max Allegri e Mauricio Pochettino in una situazione di attesa. Per il Milan, l'impressione esterna della decisione di raffreddare Rangnick è che l'armonia e l'unità siano una priorità per il club. Zvonimir Boban è stato destituito dal suo ruolo a marzo. Il direttore tecnico Paolo Maldini ha espresso pubblicamente la sua disapprovazione all'idea di assumere Rangnick e poi c'è stato Ibrahimovic che, per quel che vale, ha fatto sapere, mentre cercava di ottenere il rinnovo del contratto, che pensa che la gestione del club sia "strana".

In mezzo a tutta questa inquietudine, Pioli ha riunito in silenzio il Milan. Non si è mai lamentato, né ha mai preteso nulla dal club. Ha semplicemente continuato il suo lavoro e si è comportato in un modo che è stato apprezzato quasi quanto i risultati. Visto che Maldini ha fatto un passo indietro rispetto a Rangnick, la decisione di tornare al suo modo di pensare e di stare al fianco di Pioli sembrerebbe migliorare le possibilità di rimanere come direttore tecnico. The Athletic riporta che Maldini sta ancora riflettendo su cosa fare e farà conoscere le sue intenzioni solo a stagione conclusa. Per quanto riguarda Ibrahimovic, percepire che Pioli resterà al suo posto gli fornirà un sostegno nelle prossime discussioni sul fatto di giocare a San Siro o meno la prossima stagione.

Ibrahimovic ha recentemente affermato: "Avremmo vinto lo scudetto se fossi stato qui dall'inizio della stagione". Senzaaccresceretroppo il suo ego, la sua esperienza e il suo carisma hanno indubbiamente contagiato una squadra giovane. Se è vero che l'ex attaccante del Manchester United, dell'Inter e del Barcellona ha reagito con rabbia alla decisione di Pioli di sostituirlo nel 5-1 del Bologna nel fine settimana, sa che il manager è dalla sua parte in un modo che Rangnick non avrebbe mai avuto se avesse avuto il posto. Anche se Pioli attribuisce a Ibrahimovic il merito di aver contribuito a migliorare i giocatori intorno a lui,The Athletic sa che il Milan è sul mercato per un nuovo centravanti. E la rivoluzione annunciata? È stata abbandonata? O è già avvenuta?

Rangnick avrebbe radicalizzato un processo che il Milan ha messo in atto più di un anno fa. Il momento spartiacque per chi non era attento è arrivato quando Gazidis ha delineato una nuova strategia per l'allora allenatore Rino Gattuso e l'allora direttore sportivo Leonardo per rendere il Milan più intelligente nel processo di reclutamento, con l'obiettivo di mettere insieme un team basato su giovani talenti con alti pregi. Nessuno dei due ha condiviso la visione di Gazidis e ha lasciato il club. Se si guarda a chi il Milan ha poi firmato quell'estate, ogni acquisto aveva 25 anni o meno. Alexis Saelemaekers, l'ala belga di 21 anni, è stato poi acquistato quest'estate. The Athletic riporta che il terzino Under 21 Nathan Ferguson è stato preso in considerazione per la posizione di terzino destro prima che il Milan completasse l'acquisto di Pierre Kalulu, il versatile difensore della Francia Under 19, che si distingue come un altro esempio di questo cambiamento di enfasi e dei principi che guidano la strategia di trasferimento del club.

Rangnick avrebbe raddoppiato su di loro. Ma l'idea che nominarlo significasse fare a pezzi e ricominciare tutto da capo non potrebbe essere più lontana dalla verità. Il tedesco avrebbe completato gran parte della struttura di identificazione dei talenti esistente nel club. Il Milan ha un approccio collettivo nell'ingaggiare i giocatori. L'autorità ultima spetta a Gazidis e al gruppo di proprietà, ma il processo è stato descritto a The Athletic come una triangolazione di input da parte di esperti, tra cui il capo scout e l'ex talent scout monegasco Geoffrey Moncada, il direttore sportivo Ricky Massara e Maldini con una capacità di analisi più robusta rispetto a quella applicata in precedenza.

Così, quando Boban e Maldini hanno fatto sapere in autunno che la squadra aveva bisogno di più esperienza, la visione è stata ascoltata e messa in pratica a gennaio con gli ingaggi di Ibrahimovic e Simon Kjaer, la cui partnership in difesa con Alessio Romagnoli è servita come base per la squadra. Il prestito del 31enne danese di Siviglia ha avuto un tale successo che il Milan ha deciso di riscattarlo. Mosse come questa semplificano la volontà di scendere a compromessi e di considerare tutti i feedback disponibili, e questa caratteristica dell'approccio manageriale del Milan si riflette ancora una volta nella decisione relativa a chi allenerà la squadra la prossima stagione e oltre. Ora che la speculazione è finita, possono tracciare un confine nella sabbia, andare avanti e crescere. Come ha detto Pioli lunedì: "Il futuro è adesso".

di James Horncastle