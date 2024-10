The Guardian - Liberali fra i 60 migliori giovani nati nel 2007

Nel corso della pre-season in America il giovane Mattia Liberali aveva stupito in positivo tifosi e Paulo Fonseca, al punto che si credeva che il ragazzo potesse dire in qualche modo la sua nel corso di questa stagione. Con la nascita del progetto del Milan Futuro, il classe 2007 è stato "retrocesso" nell'U23 dopo l'esperienza in prima squadra, con l'intento di farlo crescere fisicamente e calcisticamente così da averlo pronto per le prossime stagioni.

Nel frattempo, però, è arrivato un riconoscimento importante che conferma l'ottimo lavoro che il Milan sta facendo con i prodotti del suo settore giovanile. Il The Guardian, infatti, ha stilato la lista dei migliori 60 giovani nati nel 2007, facendo rientrare in questa anche Mattia Liberali, che condivide questo "titolo" insieme a quello che molto probabilmente quest'anno vinceràil Golden Boy, ovvero la stella del Barcellona Lamine Yamal.