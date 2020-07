The Korner - I giocatori che hanno effettuato più tunnel in Serie A in questa stagione: Theo a quota 6

Non sempre fondamentali nell'arco di una partita ma gesti sempre spettacolari, i tunnel denotano una grande qualità nei giocatori che li eseguono. The Korner, portale specializzato nelle statistiche del calcio collegato a Kickest, ha riportato la classifica dei giocatori che hanno eseguito più tunnel in Serie A. Questa la classifica:

Papu Gomez - 8

Jeremie Boga - 8

Fabian Ruiz - 7

Juraj Kucka - 7

Theo Hernandez - 6