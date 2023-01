Theo: "A volte si vince, a volte si perde. Non arrendetevi mai e andate sempre avanti, ragazzi!"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, ha voluto condividere un pensiero sul proprio account Twitter dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro l'Inter. Queste le sue parole: "A volte si vince, a volte si perde. Non arrendetevi mai e andate sempre avanti. Dai ragazzi! Grazie per il vostro sostegno".