Theo è il giocatore più presente in questa stagione, battuto anche Maignan

© foto di DANIELE MASCOLO

Theo Hernandez è un perno fondamentale della squadra di Pioli e il minutaggio che gli ha riservato l'allenatore in questa stagione fino a questo momento, lo dimostra. Il terzino francese è infatti il giocatore che ha collezionato il maggior numero di minuti in campo in questa stagione: ben 3.013 stando a quanto riporta transfermarkt. In questa speciale classifica battuto anche il portiere, Mike Maignan che è fermo a "soli" 3.000.