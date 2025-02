Theo espulso. Boban: "È indecente, antisportivo. Da inizio stagione vediamo un giocatore che non c’entra nulla col Theo che conosciamo. È abulico"

Grandi critiche per Theo Hernandez, che ha rovinato la partita di questa sera con un'espulsione a dir poco folle per doppia ammonizione. Negli studi di Sky Sport Zvonimir Boban non usa mezze misure per parlare del francese:

"Theo lo fa da anni (la simulazione, ndr), mi stupisce che nessuno glielo abbia detto o lo abbia corretto. Sono cinque anni che fa così. La seconda ammonizione è assurda. È indecente, è antisportivo. Non si fa e basta. Da inizio stagione vediamo un Theo che non c’entra nulla col Theo che conosciamo. È abulico. All’inizio non sapeva difendere, poi è migliorato molto, quest’anno invece non ci pensa nemmeno. Moralmente è grave. Perché lo fai? Cos’è questa simulazione? Poi è un difensore. Lui è un treno, ha una forza fisica assurda, via…”.