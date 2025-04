Theo-gol, il francese torna a segnare in Serie A: Udinese una delle sue vittime preferite

Il Milan vince con un netto 4-0 contro l'Udinese, grazie alle reti di Leão, Pavlović, Hernández e Reijnders. Un approccio feroce e difesa compatta. Esaltate le fasce laterali dove si è rivisto il Theo dei bei tempi e la difesa non ha concesso praticamente nulla. Il 3-4-3 varato per la prima volta è promosso sotto ogni punto di vista. Quindi, una prestazione dominante che prova a rilanciare la posizione dei rossoneri in classifica.

Theo di nuovo in gol. Udinese una delle sue vittime preferite

Per Theo Hernández, quattro gol in questo campionato, ha segnato 3 reti contro l'Udinese in Serie A, solo contro il Venezia (4) ne conta di più (3 anche contro Parma e Torino).