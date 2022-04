Theo Hernandez a DAZN: "Hanno perso tempo tutta la partita, così non è facile giocare"

MilanNews.it

Al termine della sfida pareggiata 0-0 contro il Torino, Theo Hernandez ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Abbiamo dato tutto, non siamo riusciti a vincere, ma abbiamo presto un'altra partita che dobbiamo vincere".

Sulla partita: "Sono partite difficili. Noi siamo il Milan, quindi loro vogliono fare bene contro il Milan. Perdono tempo tutto la partita, così non è facile giocare. Abbiamo un'altra partita settimana prossima e dobbiamo vincerla".

Sul finale di campionato: "Dobbiamo dare tutto per vincerle tutte. Gli ultimi due risultati non sono buoni, ma dobbiamo pensare solo al prossimo match".