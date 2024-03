Theo Hernandez è il difensore più prolifico nel 21° secolo per la Francia

Nella serata di ieri, durante la partita amichevole vinta per 3-2 dalla nazionale francese contro il Cile, è arrivato un assist per Theo Hernandez, terzino sinistro dei Galletti e del Milan, che con questa contribuzione ha scritto il suo nome su un particolare record riguardante i Blues.

Con 2 gol e 9 assist complessivi con la maglia della Francia, infatti, Theo Hernandez è adesso il difensore più prolifico della nazionale nel ventunesimo secolo. Un primato che certifica ancora di più il valore del laterale mancino, ambitissimo pure sul mercato (si parla della possibilità Bayern Monaco per lui).

Questa mattina, sulle colonne de L'Equipe, sono state proposte le pagelle della sfida. Per Theo questo è il giudizio: "Il terzino soffre troppo l'azione del primo gol cileno e viene regolarmente impensierito da Osario. In attacco è autore di un bel cross per Mbappè e serve magnificamente Kolo Muani in porta. Una magnifica corsa verso al fine della partita".