Theo Hernandez inserito nella squadra dell'anno EA SPORTS su FIFA 23

EA Sports ha pubblicato il Team Of The Year per la modalità Ultimate Team di FIFA 23. In porta è presente Courtois, mentre la difesa è composta da Hakimi, Militao, Van Dijk e il terzino rossonero Theo Hernandez, con 94 di overall. A centrocampo presenti Modric, De Bruyne e Bellingham, mentre Mbappe, Benzema e Mbappe formano l'attacco.