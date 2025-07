Theo risponde a Leao: "Farò sempre il tifo per te, THEAO"

vedi letture

Theo Hernandez risponde a Rafael Leao. Il laterale ormai ex Milan, destinato a vestire la maglia dell'Al Hilal di mister Simone Inzaghi, ha voluto ringraziare e salutare il suo amico portoghese che gli aveva dedicato un sentito post sui social lunedì scorso.

"Mon frere, non mi dimenticherò mai di quello che abbiamo vissuto insieme e di quello che abbiamo fatto insieme per questa maglia. Ti voglio tanto bene fratello mio... In bocca al lupo per tutto! Farò sempre il tifo per te, THEAO", Le parole di Theo dedicate a Rafa col celebre acronimo "THEAO" alla fine. Una fusione dei due nomi, come quella sul campo in tutti questi anni di Milan vissuti insieme.

Il saluto di Rafa Leao

"Mio fratello , il mio compagno di tante battaglie , insieme abbiamo passato tanti momenti belli e brutti ma è stato un piacere poter condividere spa e campo con te fratello mio, ti auguro tutta la fortuna del mondo in questa nuova fase, mi mancherai tantissimo perché mentre passano gli anni sei diventato una persona importante per me, non doveva finire così ma la vita è fatta di sfide. Buona fortuna per la nuova camminata come sempre farò sempre il tifo per te e per noi! THEAO".