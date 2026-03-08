Thuram assente, Allegri: "Non cambia assolutamente niente"

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è stato intervistato da DAZN poco prima del fischio d’inizio di Milan-Inter, Derby che chiude la domenica della 28esima giornata del campionato di Serie A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Cambia qualcosa con l’assenza di Thuram?

“Non cambia assolutamente niente. Bonny ed Esposito sono ottimi giocatori. Partita bella da giocare, difficile, loro sono molto forti e lo dimostra la classifica. Vedremo se saremo in grado di fare una bella partita e di fare risultato”.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida all'ombra della Madonnina.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. A disp.: P. Terracciano, Torriani, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Ricci, Jashari, Nkunku, Fullkrug. All. Massimiliano Allegri

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhkitaryan, Dimarco; Esposito, Bonny. A disp.: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, de Vrij, Dumfries, Carlos Augusto, Darmian, Calhanoglu, Sucic, Frattesi, L. Martinez, Zopolato, Lavelli. All. Cristian Chivu