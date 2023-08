Tifoso speciale a Las Vegas: è un giocatore dei Golden State Warriors

Il Milan è in campo in questi minuti all'Allegiant Stadium di Las Vegas dove sta giocando l'ultima amichevole americana contro il Barcellona. Tra i tifosi rossoneri giunti nel modernissimo impianto anche Gary Payton, cestista NBA che milita nei Golden State Warriors. Per lui in dono la maglia rossonera e l'incontro ravvicinato con capitan Calabria.